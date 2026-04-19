Tânără de 23 de ani, rănită într-un accident la ieșire din Zalău

Astăzi, în jurul orei 17. 50, polițiștii zălăuani au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada 22 Decembrie 1989, la ieșirea din municipiu spre Aghireș.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că o tânără de 23 de ani, din comuna Meseșenii de Jos, în timp ce conducea un motociclu din direcția Zalău spre Aghireș, ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism care se deplasa în fața sa, la volanul căruia se afla un bărbat de 63 de ani, din municipiul Zalău, care, la rândul său, s-ar fi angajat într-un viraj la stânga.

În urma evenimentului, tânăra a suferit leziuni ușoare, pentru care a necesitat transportul spital.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.