Tânăr din Treznea, drogat la volan

Un tânăr în vârstă de 21 de ani din comuna Treznea s-a ales cu dosar penal, după ce joi, 6 ianuarie, a fost prins în trafic, la volanul unui autoturism, sub influența substanțelor psihoactive. Acesta conducea autoturismul prin localitatea Treznea, iar polițiștii Serviciului Rutier l-au oprit în trafic pe treznean și l-au testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv. Tânărul a fost condus la spital, pentru recoltare de probe biologice, în vederea determinării cantităţii de substanțe psihoactive din organism. Poliţiştii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj. De precizat este faptul că, tot în comuna Treznea, poliţiştii au identificat recent la volan, în ultima zi a anului trecut un alt bărbat care era sub influenţa substanţelor psihoactive.

foto cu caracter informativ