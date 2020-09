Tânăr de 23 de ani depistat cu alcoolul la “bord”

Polițiștii din cadrul Secției 6 Crasna au oprit în trafic, în cursul acestei săptămâni, un tânăr de 23 de ani din județ care a condus un autoturism pe drumul comunal din localitatea Stârciu, sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus de polițiști la Spitalul de Boli Cronice Crasna, în vederea recoltării de probe biologice, iar acesta s-a alescu dosar penal. “În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută în articolul 336 din Codul Penal”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.