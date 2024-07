Spectacol stelar în noaptea Perseidelor

În anul 2023, cerul României a fost martor unor spectacole stelare deosebite, iar anul 2024 promite să aducă și mai multe evenimente astronomice fascinante. Printre acestea, ploaia de stele Perseide, cunoscută și sub numele de „ploaia de stele căzătoare din august”, se va desfășura din nou, oferind observatorilor o oportunitate deosebită de a admira acest fenomen spectaculos. Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute și apreciate ploi de meteori, care se manifestă anual în perioada 17 iulie – 24 august, cu un vârf în jurul datei de 12 august. Fenomenul se numește astfel deoarece meteoriții par să provină din constelația Perseu, având în vedere că această constelație este punctul de origine aparent al traiectoriilor lor pe cerul nocturn. Spectacolul este generat de particule de praf cosmic care provin de la cometa 109/Swift-Tuttle. Cometa își parcurge orbita în jurul Soarelui aproximativ o dată la 133 de ani. Când se apropie de Soare, căldura solară provoacă sublimarea gheții din nucleul cometei, eliberând particule de praf cosmic în spațiu. Aceste particule formează un drum de praf care se răspândește în jurul cometei creând o „dâră” în spațiu. Când Pământul trece prin această „dâră” de praf cosmic în timpul orbitei sale, particulele mici de praf cosmic, cu dimensiuni de sub 1 mm, intră în atmosfera noastră la viteze extrem de mari de ordinul zecilor de kilometri pe secundă. Interacțiunea acestor particule cu aerul produce frecare și arderea acestora, rezultând în lumina strălucitoare pe care o vedem ca meteori sau „stele căzătoare”. Observatorii cerului sunt adesea încântați de Perseide nu doar din cauza frecvenței mari a meteorilor pe oră în timpul vârfului, ci și datorită vizibilității relativ mari a acestora, care le permite să fie observate chiar și în zone cu poluare luminoasă redusă. Pentru a avea cele mai bune șanse de a observa Perseidele, este recomandat să căută, un loc cu cer întunecat, departe de luminile orașului. De Asemenea, perioada optimă pentru observare este la miezul nopții și până în zori, când meteoriții sunt mai activi și mai vizibili. În plus, dacă vremea este favorabilă și cerul este senin, evenimentul poate fi vizionat cu ușurință fără echipamente speciale, deși binoclurile pot îmbunătăți experiența. Anul 2024 promite să ofere o serie de evenimente astronomice deosebite, cu Perseidele având un loc central în calendarul fenomenelor stelare. Acest fenomen nu doar că aduce un spectacol vizual impresionant, dar ne reamintește și de complexitatea și frumusețea universului în care trăim. Așadar, pregătiți-vă să priviți spre cer și să vă bucurați de magia ploii de stele, un eveniment care ne conectează cu vastitatea cosmosului și cu ritmurile sale misterioase.

