Spectacol muzical dedicat lui Constantin Brâncuși la Grădina Botanică din Jibou

Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou găzduiește vineri, 25 februarie, începând cu ora 18.00, spectacolul muzical „Dezleganie. Turneu dedicat lui Constantin Brâncuși”. Evenimentul va avea loc în Pivnița Culturală a Grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou.

Potrivit organizatorului, evenimentul muzical „Dezleganie. Turneu dedicat lui Constantin Brâncuși” este un proiect independent inițiat de CORBU, perioada aleasă pentru desfășurarea turneului marchează istoric încadrarea în timp a vieții și a morții lui Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876 – d. 16 martie 1957), iar simbolic „Începutul Lumii” (1924), titlu pe care îl poartă una dintre lucrările sculptorului. Turneul cuprinde 3 părți și se desfășoară în lunile februarie, martie și aprilie 2022. Intrarea publicului este gratuită, ieșirea se face pe bază de donație, iar publicul va avea posibilitatea de a susține proiectul cât și cum simte.

Cum a apărut acest proiect muzical?

Potrivit lui Corbu, „ideea de a-i dedica un turneu lui Constantin Brâncuși a început în anul 2020 și s-a născut din tăcerea unei pietre pe care am contemplat-o atât de mult timp încât a început să emită sunete. Un sunet necunoscut, interiorizat, profund, cu nuanțe de bocet, de zgomot, de revoltă, de bucurie pură. Acest sunet necunoscut ne-a trecut simultan prin toate stările imaginate și neimaginate. Conceptul turneului are în spate pasiunea lui Constantin Brâncuși pentru vioară, protagonistul principal al proiectului fiind Sergiu Corbu Boldor – violinist. Turneul din anul 2020 a stat sub semnul conexiunii profunde dintre muzică și sculptură și a prins viață prin transpunerea în muzică a vorbelor lui Brâncuși: „Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Sculptura: Muzică în nemișcare. Muzica: sculptură în desfășurare.”

Cine este CORBU?

Sergiu CORBU Boldor a absolvit Universitatea de Muzică din Oradea cu specializările Pedagogie muzicală și Interpretare vioară. Pe lângă vioară Sergiu CORBU Boldor a studiat ca instrumente secundare: chitara, chitara electrică, chitara bass, percuții, mandolină, fluier, caval, drâmbă. Sergiu CORBU Boldor are o experiență de peste 12 ani pe scenele mari ale industriei muzicale. A urcat pe scenele naționale și internaționale, performând la vioară, împreună și alături de nume ca: Phoenix, Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Semnal M, Taxi, Hara, farfarello, Haggard, Guano Apes etc.În prezent colaborează ca violonist cu trupa Hara și corul All’s Choir, muzicieni din Opera Națională Română și Filarmonica George Enescu București. Din 2017 este inițiatorul și coordonatorul Proiectului Muzical CORBU. Sergiu Corbu Boldor, alături de Liviu Farcaș și Victor Mihai au realizat live coloana sonoră a celor 25 de ore și 30 de minute de spectacol din cadrul proiectului manifest „Hektomeron” al Teatrului Național „Marin Sorescu”.