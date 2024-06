Șofer fără permis și beat, depistat de polițiștii din Jibou

Între localitățile Tihău și Var, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din localitatea Ulmeni, județul Maramureș, în data de 15 iunie, la ora 16.15. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, verificările în bazele de date ale Poliției Române au relevat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Respectivului i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, iar pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și conducere a unui vehicul fără permis de conducere. În plus, verificările efectuate în aplicația eDAC au arătat că autoturismul condus de bărbat se afla sub măsura sechestrului, dispusă de un executor judecătoresc în baza unei proceduri judecătorești. Drept urmare, polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare al autoturismului și au întocmit un proces-verbal de depistare a autovehiculului aflat sub sechestru. Poliția continuă cercetările în acest caz pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au produs aceste fapte și pentru a aplica măsurile legale care se impun.

