Şofer din Mirşid – “încarcerat” de alcool

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și încarcerat, la începutul acestei săptămâni, în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, un bărbat de 36 de ani din comuna Mirșid. Judecătoria Jibou l-a condamnat pe acesta la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal. Acesta a fost depistat, în cursul anului trecut, în timp ce conducea un autoturism prin localitatea Moigrad, având o alcoolemie de 2,47 alcool pur în sânge, fiind condamnat de instanţă la un an de închisoare. Pe aceasta cale, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Sălaj vin cu o serie de recomandări. “Nu vă urcați la volan după ce ați consumat alcool sau alte substanțe interzise! Puneți în balanță beneficiile şi riscurile la care vă expuneți, atât pe dumneavoastră, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Stabiliți-vă prioritățile înainte de a consuma alcool. Alegeți siguranța, viața, libertatea!”, au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

Share Tweet Share