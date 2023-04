Șofer băut, prins în orașul Cehu Silvaniei

Printre șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice nu sunt doar tineri. Un astfel de exemplu vine din orașul Cehu Silvaniei. În dimineața zilei de joi, 20 aprilie, la intersecția străzii Libertății cu strada Hododului din localitatea Cehu Silvaniei, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat în trafic un bărbat de 65 de ani, din municipiul Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

