Șimleu Silvaniei se pregătește de „asediu”!

Orașul Șimleu Silvaniei va găzdui în perioada 17-19 septembrie 2021 o nouă ediție a evenimentului „Bathory Fest”, un festival din care nu vor lipsi scenele de reconstituire istorică, luptele cu turcii, parada cavalerilor în armură și multe alte surprize pregătite de autorități.

Organizatorii evenimentului sunt Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei și Primăria Șimleu Silvaniei. Coordonatorul C.N.I.P.T. Șimleu Silvaniei, Daniel Stejeran, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că evenimentul va începe vineri, 17 septembrie, la ora 18:00, cu pregătirea taberelor de reconstituire istorică și va continua la ora 19:00 cu o paradă în zona centrală a orașului. De la ora 20:00 este programat un film tematic. Festivalul va contina sâmbătă începând cu ora 9,00. Sunt programate un concurs de șah, ateliere meșteșugărești, deschiderea oficială a evenimentului în jurul orei 12:00, o masă rotundă despre cele mai recente descoperiri arheologice în zonă, iar de la ora 16:00 va avea loc asediul Cetății Șimleu Silvaniei, un spectacol de reconstituire istorică. De la 17:00 vor avea loc lupte pedestre, turniruri și suveniruri, tehnici de luptă, dar și alte momente. Tot sâmbătă va avea loc și un spectacol pirotehnic. Ziua de duminică este rezervată slujbei religioase la Biserica Romano-Catolică, edificu construit în 1532, în care a fost botezat Ștefan Bathory, iar programul va continua cu o ceremonie de depunere de coroane la bustul lui Ștefan Bathory și cu salutul participanților.

Trei zile cu manifestări atractive

Prezent la conferința de presă, primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazăr, a declarat că „ne așteaptă trei zile cu multe momente atractive, trei zile încărcate cu manifestări interesante. Ne propunem să creștem de la an la an. Acest eveniment a căpătat deja și o componentă internațională, ca dovadă fiind și în acest an participanții din străinătate. Vom avea aici delegații din diferite țări și sunt convins că ne vom simți bine împreună”.