Se deschide Cinematograful Scala

După o lungă perioadă de așteptări, Cinematograful Scala își deschide porțile în 24 februarie. Publicul spectator este așteptat pentru a redescoperi plăcerea vizionării filmelor, dar și pentru a se bucura de un cinematograf recent renovat și amenajat, prevăzut cu două săli de cinema, ambele funcționale în sistem 2D și 3D și un planetariu digital.

Vineri – 24 februarie programul de proiecții este următorul: Sala mare – ora 17 „Avatar” (The Way of Water, 3D, subtitrat, durată 192 minute); Sala mică – ora 17.45 „Titanic” (a 25-a Aniversare relansare exclusiv în 3D – remasterizare 3D, durată 194 de minute); Planetariu – Audio Universe -Tour of the Solar System de la ora 15.30 și Sunstruck – ora 19.30. Cinematograful Scala va fi deschis pentru public de luni până vineri, de la 15-23, respectiv sâmbătă și duminică în intervalul ora 12-23. „Filmele care urmează să ruleze, precum și orele de difuzare, vor fi anunțate în cel mai scurt timp. Menționăm faptul că la site-ul cinematografului încă se lucrează și vă asigurăm că va deveni operațional în perioada următoare”, au precizat reprezentanții municipalității.