Șamșud revine pe harta ciclismului montan

Vești bune pentru iubitorii ciclismului montan. Și în acest an, comuna Șamșud găzduiește competiția „Descoperă Șamșud pe MTB powered by Cupa Vlădeasa”, o competiție de ciclism montan (cross-country), adresată atât cicliștilor amatori cât și celor profesioniști. Evenimentul va avea loc în data de 21 septembrie și va cuprinde mai multe trasee. Traseul „L” are lungimea de 54 de kilometri, traseul „S” are lungimea de 27 de kilometri, iar varianta „e-bike” are lungimea tot de 54 de kilometri. Organizatorul evenimentului este Salvamont Vlădeasa în parteneriat cu Primăria Șamșud. Vineri, 20 septembrie, va avea loc ridicarea pachetelor de concurs, iar startul se va da a doua zi, în data de 21 septembrie, începând cu ora 10. Susținătorii evenimentului sunt Consiliul Județean Sălaj, Țara Silvaniei, Pro Nutrition și Aqua Serv.

