Șamșud a ajuns pe harta ciclismului românesc

Zeci de cicliști din Sălaj, Cluj, Bihor, Maramureș și Bistrița au participat ieri la competiția „Descoperă Șamșud pe mountain bike” , un eveniment organizat de Primăria Șamșud și Serviciul Salvamont Vlădeasa. Evenimentul este o premieră în Sălaj, iar în acest caz și-a propus promovarea mișcării, dar și a punctelor turistice din zonă, a tradiției vinului, obiceiurilor, portului și bucătăriei locale.

Au luat startul aproape 60 de cicliști din mai multe județe, împătimiți ai sportului pe două roți, iubitori de natură gata să descopere frumusețile zonei. Competiția a cuprins două etape. Traseul vinului s-a desfășurat pe lungimea de 44 de kilometri, iar traseul viilor a avut 28 de kilometri, ambele cu o diferență de nivel semnificativă. Startul a fost dat la ora 10, participanții pedalând pe traseele marcate de organizatori astfel încât să traverseze localitatea, zona cu beciurile unde localnicii pregătesc mustul și butoaiele pentru cunoscutul vin de Șamșud, dar și alte locuri ofertante din punct de vedere turistic pentru iubitorii de drumeții. Traseele au fost unele care le-au adus participanților și doza necesară de adrenalină mai ales acolo unde ploaia din ultimele săptămâni și-a lăsat amprenta. Dealuri, miros de mere, struguri, bucuria de a pedala în mijlocul naturii, dorința de a câștiga, dulceața toamnei, toate acestea au fost ingredientele competiției de la Șamșud.Da, printre participanți s-a numărat inclusiv primarul comunei Șamșud, Bántó Zoltán.

Satul dintr-o altă lume

Oaspeții rămași în sat au fost invitați să descopere povestea locului, muzeul amenajat într-o clădire din zona centrală aducând în atenția vizitatorilor tradiția și portul popular.

Șamșud este și localitatea unde ani și ani a fost organizată o competiție de curățenie, câștigătorii primind o plachetă pe care o atașează de peretele casei sau de poartă și care arată că gospodăria respectivă este cea mai curată. Rezultatele unei asemenea competiții se văd. Satul este curat, majoritatea gospodăriilor fiind bine îngrijite. Câțiva săteni care locuiesc în apropierea muzeului mi-au spus că este o rușine ca în sat să existe mizerie. „Și noi am primit plachetă în 2016. Facem curățenie, ne curățăm șanțurile, cosim iarba, noi facem asta, nu trebuie să vină nimeni să-ți curețe în fața casei, tu trebuie să faci asta, e mândria ta. Oaspeții tăi trebuie să vadă că ești harnic, că ai o curte frumoasă”, ne spune o localnică a cărei casă este situată vis-a-vis de ceea ce pare căminul cultural. Primarul comunei Șamșud, Bántó Zoltán, mi-a explicat că nu amenzile i-au făcut pe oameni să înțeleagă cât de important este ca localitatea să fie curată, ci educația, mentalitatea, o mentalitate importată inclusiv din străinătate. „Eu cred că nu e nimic special, este doar normalitate, nu? Nu așa trebuie să fie un sat, o comună, un oraș? Curățenia este ceva normal sau cel puțin așa ar trebui să fie. Sigur, și la noi mai sunt probleme, dar încercăm să le rezolvăm”, a punctat primarul.

Vinul de Șamșud

Primii cicliști au ajuns în dealul cu pivnițe, aici unde sătenii au viile. Locul este acoperit acum cu un veșmânt ruginiu, iar frunzele nucilor formează un covor de toamnă. Mirosul strugurilor este tot mai prezent, iar mustul e dulce, mult mai dulce în acest an datorită secetei din vară. E și seceta asta bună la ceva. În deal, ascunsă între nuci bătrâni, o pivniță bine îngrijită are ușile deschise. Proprietarul îi privește pe cicliști și îi îmbie cu must, cu struguri.

Tocmai a pus strugurii la presat pentru a stoarce și ultima picătură de must. Are must și în butoaie, a început să fiarbă. Sunt semne clare că vinul va fi bun. Ceva mai încolo, sub drum, se văd câțiva meri. Cu siguranță nu i-a stropit nimeni. Sunt însoțit de Paula, Mihaela și Andrei. Eu cu Mihaela ne încumetăm și luăm niște fructe atinse de mireasma toamnei. Sunt atât de dulci, iar zeama lor dulce-acrișoară te face să nu mai vrei să pleci, să rămâi acolo.

Oboseala și dulceața strugurilor

Ne-am întors în sat. Ne-am tot minunat de curățenie, de casele frumoase, de simplitate, de cât de bine sunt întreținute mai toate gospodăriile. Sigur, și aici există excepții, dar mai toate sunt acolo unde nu mai locuiește nimeni, unde proprietarii s-au dus de multă vreme. Am ajuns în centru, lângă școală, aici unde participanții vor încheia cursa. Primii cicliști sosesc, sunt noroi din cap până-n picioare, arată de parcă s-au întors dintr-o luptă în noroi. Unii zâmbesc, alții râd în hohote, apar și cei care au renunțat, dar s-au bucurat de priveliște, au fost și biciclete nărăvașe, altele mai puțin curajoase și au cedat. Nu contează, atmosfera a fost una aparte. Au fost împărțite medalii simbolice, bicicletele au trecut pe sub jetul de apă. Se formează deja clasamentul. Apare Marius Țârle, un zălăuan nebun de fain, un om care iubește la propriu bicicletele. Nu l-am recunoscut, Andrei e cel care mi-a spus. Marius era acoperit de noroi, zâmbea. Au venit și alții.

Cristi și noroiul

Aflu că printre participanți sunt și niște prieteni. Cristi și Cipri pedalează și ei. Cristi încheie traseul vinului, se apropie, e plin de noroi. Noroiul e peste tot, pe cască, pe tricou, pe mâini, ochelarii îi sunt mânjiți, traseul a fost dificil. Cristi se îndepărtează, se duce la punctul de hidratare și revine ținând în mână struguri. Sunt dulci, numai buni după atâta efort. Urmează o sesiune de fotografii, apar și alți cicliști, sunt felicitați, primesc medaliile. Mașina de intervenție a celor de la salvamont aduce și o bicicletă nărăvașă, a cedat, a căzut și lanțul, s-a dus și pinionul. Nu contează, strugurii sunt dulci, iar guiașul e perfect.

Tradiție și politețe

În curtea școlii au venit localnici îmbrăcați în costume tradiționale locale, au venit cu căruțe trasei de cai, au apărut și călăreți. Au început să cânte, să pornească pe drumurile din sat. S-au oprit din loc în loc, au fost primiți cu vin și cozonac, s-au bucurat împreună, totul pentru oaspeții din sat. Momentul a continuat în centrul satului, acolo unde ultimii concurenți și-au făcut apariția. Gata, concursul s-a încheiat. A fost o altfel de competiție. Au fost acordate premii în bani, medalii, echipament de ciclism, pachete, participanții au fost invitați la masă, a fost sărbătoare, multă mișcare, un sat bine promovat și un nou început.

Cine sunt câștigătorii?

Toți participanții au câștigat, asta e clar. Au ieșit în natură, și-au luat porția de aer curat. Primul care a încheiat traseul viilor a fost Adrian Andrei Cătană de la Garage Racing. Ciclistul a parcurs traseul de 28 de kilometri într-o oră și 43 de minute. A urmat zălăuanul Marius Țârle de la alienbike.ro cu o oră și 44 de minute. Locul trei i-a revenit lui Raul Hamech cu o oră și 59 de minute. Câștigător la traseul vinului, în lungime de 44 de kilometri, a fost Dan Bărbânță de la Instinct Team. Dan a parcurs cei 44 de kilometri în două ore și 49 de minute. Pe locul doi s-a situat Sebastian Bia de la ACS Transilvania MTB cu timpul de 3 ore și 4 minute. Radu Dranda a ocupat locul trei. Locul patru i-a revenit lui Feri Kerekes, iar pe poziția a cincea s-a situat Cristian Nechita. Toți au fost felicitați. Competiția s-a încheiat cu multă voie bună și dorința de a reveni în satul dintre dealuri.