Sălăjeanca Cristina Chițu, premiată la Festivalul Internațional Propatria din Viena

Cristina Chițu este din Zalău, urmează un doctorat la Facultatea de Filozofie din Viena și a fost premiată în cadrul Festivalului Internațional Propatria. Diploma de excelență i-a fost acordată sălăjencei de către președinta Asociației culturale româno-italiene Propatria, Mioara Moraru.

Ambasada României la Viena a găzduit, la 29 noiembrie 2022, concertul „Musical Journey from Romania to Austria“, susținut de soprana Rodica Vica și pianista Adela Liculescu, în cadrul Festivalului Internațional Propatria. Concertul a fost organizat în colaborare cu Institutul Cultural Român din Viena și face parte din seria evenimentelor pentru marcarea Zilei Naționale. Ambasadorul Emil Hurezeanu a subliniat importanța unor astfel de evenimente culturale care contribuie la o mai mare apropiere la nivelul societăților din cele două țări. În același timp, ambasadorul a evidențiat semnificația festivalului internațional menit să valorizeze talentele din cadrul comunităților românești din afara granițelor, îndeosebi în contextul anului aniversar 2022: 15 ani de la aderarea României la UE și 160 de ani de diplomație română modernă. Prezentă la eveniment, președinta Asociației culturale româno-italiene Propatria, Mioara Moraru, a acordat diplomele de excelență aferente Austriei. Repertoriul concertului de la Viena a cuprins piese semnate de George Enescu, Sabin Drăgoi, Nicolae Bretan, Tiberiu Brediceanu, Bela Bartok, Franz Lehar, Alfred Grünfeld și George Grigoriu. Aflat la cea de-a XII-a ediție, festivalul este organizat de Asociația culturală româno-italiană Propatria cu susținerea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și are ca obiectiv promovarea tinerelor talente românești în afara granițelor. Ediția actuală a cuprins concerte organizate la Roma, București, Londra, Paris si Viena, în perioada 9 – 29 noiembrie 2022. Gala Premiilor de Excelență Propatria a fost în acest an una itinerantă, organizatorii acordând diplome de excelență tinerilor români care își desfășoară activitatea în țările în care are loc festivalul.