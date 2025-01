Retrospectiva unui turneu de succes. „Cupa Campionilor”, evenimentul organizat de Școala „Liviu Feraru” a ajuns la final

La sfârșitul săptămânii trecute, orașul de la poalele Măgurii a fost epicentrul fotbalului. „Cupa Campionilor”, cel mai mare turneu în sală din Sălaj, organizat de Școala de Fotbal „Liviu Feraru”, s-a încheiat în acest week-end la Sala de sport „Măgura” din Șimleu Silvaniei. Un număr impresionant de copii au luat parte și de această dată spre a-și pune în valoare pasiunea pentru fotbal. Au fost angrenați 300 de mici fotbaliști ai categoriilor 2016 și 2017, care s-au duelat pentru a ocupa poziția victorioasă în podium.

Echipe puternice, goluri spectaculoase și surprize

În cea de-a cincea zi a turneului, desfășurată sâmbătă, 25 ianuarie, au evoluat fotbaliștii categoriei 2016. Ziua a fost marcată de surprize, goluri spectaculoase și fairplay din partea tuturor. Au intrat pe teren formațiuni puternice, sosite din Satu Mare, Cluj, Bihor, Maramureș și Sălaj. Poziția de lider al podiumului a fost adjudecată de Clubul Unirea Dej, urmat de ACS Suplacu de Barcău și de IL Calcio Satu Mare. Jucătorii Școlii „Liviu Feraru” s-au clasat pe locul al cincilea. Nelipsite au fost premiile individuale acrodate jucătorilor cu rezultate remarcabile. Titlul de cel mai bun portar a fost adjudecat de Tudor Rotter, jucător al formațiunii sătmărene IL Calcio. Golgheterul zilei a fost David Singiorzan de la Unirea Dej, iar titlul de cel mai bun jucător i-a fost acordat Dariei Vațlavic, jucătoare a ACS Suplacu de Barcău.

Echipe titrate, pasiune și un final de turneu de neuitat

Precedând o zi spectaculoasă, cea de-a șasea din cadrul primei ediții a turneului i-a avut în teren pe fotbaliștii categoriei 2017. Și de această dată, micii jucători au scos la iveală determinarea, pasiunea și munca depusă prin goluri frumoase. Cu atât mai mult, ziua de duminică a fost marcată de prezența unor echipe titrate. Podiumul a fost deschis de trei formațiuni clujene. Sporting Cluj a ocupat poziția fruntașă, urmată de CFR Cluj și de Sporting Cluj Negru.

Formațiunea Școlii de Fotbal „Liviu Feraru” a ocupat prima poziție sub linie, ocupând locul al patrulea din totalul celor zece, pierzând finala mică cu Sporting Cluj Negru. Cu toate acestea, titlul de portar al turneului a fost adjudecat de Denis Maier, fotbalist al echipei școlii. Titlul de golgheter a ajuns la CFR Cluj, obținut de jucătorul Octavian Vălean, iar cel mai bun jucător a fost David Mocean de la Clubul Sporting Cluj. Toți participanții au fost recompensați pentru prestațiile lor cu medalii.

Retrospectiva unui turneu de succes

Aflat la prima ediție, turneul „Cupa Campionilor” a adunat 850 de copii în toate cele șase zile de meciuri, disputate la Valcău de Jos și la Șimleu Silvaniei timp de trei săptămâni. Organizarea a fost exemplară și a decurs conform planului: „A fost un turneu foarte reușit în privința organizării. Majoritatea cluburilor participante și antrenorii ne-au adresat cuvinte de laudă. Programul a decurs exact cum a trebuit, având în vedere un turneu atât de mare”, după cum ne-a declarat Eduard Vereș, organizatorul și antrenor al Școlii de Fotbal „Liviu Feraru”. Mai mult, turneul va fi organizat și în viitor, după cum a mai precizat organizatorul: „Rămâne să organizăm an de an două turnee ale noastre, atât Cupa Randra pe iarbă în timpul verii, dar și Cupa Campionilor în sală, pe timp de iarnă. Îmi doresc ca de la an la an turneul să fie tot mai mare și mai puternic”.

Turneul a luat sfârșit în prezența lui Cristian-Mihai Lazăr, care a luat cuvântul și le-a oferit sfaturi micilor fotbaliști. Mai mult, prezent a fost și fostul portar Jozsef Sipos, care a participat la înmânarea medaliilor. „Doresc să-i mulțumesc pe această cale domnului primar Cristian-Mihai Lazăr pentru găzduire, pentru frumoasele sfaturi date copiilor și pentru prezența sa la festivitatea de premiere. Mai mult, îi mulțumesc fostului portar Jozsef Sipos, care a fost alături de noi la înmânarea medaliilor micilor fotbaliști”, a mai declarat Eduard Vereș.

Sub deviza „Împreună suntem puternici”, turneul a reușit să ofere tuturor participanților o experiență plăcută și dinamică. Cu atât mai mult, acțiunea s-a bucurat și de susținerea unor nume mari în fotbalul românesc, precum marele internațional Cristian Dulca, Oliveira Pereira, Robert Silaghi sau Deian Sorescu.