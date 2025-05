Reputatul cercetător Gustavo Sartin de la Universitatea din São Paulo, în conferință la Muzeul de Istorie din Zalău

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, anunță organizarea conferinței intitulate „Sclavia romană și paradoxul dacilor”, susținută de reputatul cercetător Gustavo Sartin de la Universitatea din São Paulo, Brazilia. Evenimentul va avea loc în luni, 12 mai, începând cu ora 12, la sediul muzeului, și se adresează atât specialiștilor în istorie antică, cât și publicului larg interesat de trecutul dacic și complexitatea societății romane. Gustavo Sartin este un istoric de prestigiu internațional, specializat în istoria Romei antice, cu un accent deosebit pe sistemele de muncă forțată și sclavie. A obținut titlul de doctor în istorie antică la Universitatea din São Paulo, iar în ultimele două decenii a publicat extensiv pe teme precum mobilitatea socială în Imperiul Roman, statutul juridic al populațiilor cucerite și mecanismele economice ale sclaviei. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără volumul „Chains of Empire: Slavery and Citizenship in Roman Provinces” (2017), considerat o contribuție majoră în domeniu. În cadrul conferinței de la Zalău, cercetătorul va explora relația complexă dintre cucerirea Daciei și integrarea populației autohtone în structurile sociale și economice ale Imperiului Roman, cu accent pe statutul ambiguu al dacilor capturați și pe modalitățile prin care aceștia au fost transformați din inamici în resurse umane ale imperiului. Participarea la eveniment este gratuită, în limita locurilor disponibile.

