Razie în Sălaj. Au fost vizați șoferii băuți și drogați

Azi noapte, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, împreună cu polițiștii rutieri de la structurile din teritoriu, au monitorizat drumurile publice din județ, având în atenție, cu precădere, depistarea persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice ori a drogurilor. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 69 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 21.000 de lei. De asemenea, au fost efectuate aproape 300 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau substanțe psihoactive și au fost reținute două permise de conducere. Un șimleuan a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise și este cercetat penal, iar un hunedorean a fost descoperit în Zalău în timp ce conducea o mașină chiar dacă se afla sub influența băuturilor alcoolice.

