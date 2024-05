Peste un „miliard” pentru „Dăruiește viață”

Proiectul „Petale-n Vânt”, premiat la Gala EduManager 2019 cu diploma de excelență, a fost încheiat apoteotic anul acesta cu Festivalul-concurs desfășurat sâmbătă, 18 mai 2024, la sala Transilvania din Zalău. În cadrul acestui proiect caritabil a fost strânsă suma de aproape 120.000 de lei. 83 de unități de învățământ, 1.079 de cadre didactice, mii de elevi de diferite vârste, acestea sunt „ingredientele” care au făcut posibilă reușita evenimentului. „Suntem împăcați că banii adunați vor fi folosiți într-un scop pentru care merită să îți sacrifici și ultima picătură de energie. Asociația <Dăruiește Viață> va beneficia de acești bani, pentru că a construit un spital, iar acum a început demersurile pentru construcția unui campus medical. Atât în cazul nostru, cât și al asociației, forța care ne împinge înainte e dorința de a ajuta, dezinteresat, din nou și din nou și din nou. Festivalul a început formal prin cuvintele directorului CNS Zalău (instituție coordonatoare) Florin Morar, urmat de mesaje adresate de Anamaria Gherman și, prin mesaj video, de Oana Gheorghiu, din partea asociației Dăruiește Viață. Apoi Alina și Anca au preluat frâiele, invitând copiii și profesorii să participe la activitățile pregătite. Un mare câștig, dincolo de toate, a fost felul în care s-au legat prietenii între elevii și profesorii din diferitele județe sau emoțiile copiilor din Bistrița la plecare. Pentru noi, cei care am reușit să ne atingem limitele epuizării după acest festival, momentul în care tragem linie are o încărcătură emoțională dincolo de ceea ce putem exprima. Alina și Anca, forțele proiectului, împreună cu noi, ceilalți, coordonatori, membri sau, pur și simplu oameni care ne-au ajutat dezinteresat, avem satisfacția muncii împlinite. Cel puțin pentru moment. Mulțumim tuturor celor care ne-au suportat când nervii ne-au cedat, au crezut în noi, ne-au sprijinit, ne-au înțeles, ne-au ajutat necondiționat. Pentru că despre asta e proiectul nostru: să faci bine ori de câte ori se poate. Am demonstrat încă o dată, se poate”, este mesajul profesorilor care au coordonat proiectul.

Share Whatsapp Email