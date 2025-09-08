Personalități din medicină și psihologie, așteptate la Zalău

Municipiul Zalău va găzdui în perioada 10 – 11 octombrie Conferința Națională „Dialog între Medicină și Psihologie”, un eveniment academic de referință, organizat de MindRestart în parteneriat cu Colegiul Medicilor Sălaj, Colegiul Psihologilor, filiala teritorială Sălaj și cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj. Conferința își propune să creeze un spațiu de dialog autentic între două domenii esențiale, medicina și psihologia, în slujba unei înțelegeri mai profunde și mai umane a sănătății. Și-au anunțat deja participarea lectori de prestigiu din România, dar și un cercetător din Statele Unite ale Americii. Evenimentul se va desfășura la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, marcând un moment deosebit pentru comunitatea profesională românească.

