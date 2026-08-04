O nouă ediție Truck Fest Sălaj va avea loc vara aceasta

Cea de-a doua ediție a Truck Fest Sălaj va fi organizată în această vară, în perioada 21-23 august, la Complex Trans Bitum din comuna Ip, județul Sălaj. Evenimentul este dedicat tuturor iubitorilor și pasionaților de camioane, organizatorii așteptând în acest an peste 100 de vehicule.

Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare, inclusiv familiile cu copii, iar intrarea va fi gratuită pe întreaga durată a festivalului.

Șoferii și proprietarii care doresc să participe cu propriul camion se pot înscrie la adresa de e-mail asphaltcowboysalaj@yahoo.com, trimițând o fotografie cu camionul cu care doresc să participe, numele și prenumele, dar și un număr de telefon de contact. Înscrierea este gratuită.

Prima ediție, un succes pentru organizatori

Prima ediție a Truck Fest Sălaj a avut loc în luna septembrie a anului trecut, la Zalău, și s-a bucurat de un real succes. Festivalul, organizat de Sallai Zsolt, un pasionat al camioanelor personalizate, a reunit atunci aproximativ 30 de vehicule din Sălaj și din alte județe ale țării.

Evenimentul a atras aproximativ 15.000 de vizitatori, care s-au bucurat de un spectacol aparte, atât pasionații de camioane, cât și publicul larg. Truck Fest a devenit un punct de atracție pentru iubitorii de camioane și amatori din județe precum Satu Mare, Maramureș, Cluj, Arad și Bihor.

Un eveniment care prinde rădăcini în Sălaj

Sallai Zsolt este sălăjeanul care a pus Zalăul pe harta iubitorilor de camioane tunate. Prima ediție a Truck Fest Sălaj s-a încheiat cu zeci de camioane spectaculoase, sute de zâmbete și mii de fotografii. Entuziasmul participanților și al vizitatorilor a demonstrat că festivalul are toate șansele să devină o tradiție în județ, iar organizatorii speră ca ediția din acest an să fie una și mai spectaculoasă.