O nouă bijuterie marca Onyx s-a deschis în Zalău

În data de 18 decembrie, familia Potra a inaugurat al treilea magazin de bijuterii Onyx în Zalău, situat la Bulevardul Mihai Viteazul, la parterul blocului A96. Primul magazin al Bijuteriei Onyx s-a deschis în aprilie 2003, în Zalău. De atunci piața a suferit numeroase modificări și transformări, iar managerii au trebuit să facă față provocărilor și să se adapteze constant cerințelor și așteptărilor clienților. După o cercetare atentă a zonelor de cumpărături spre care se orientează în ultimii ani sălăjenii, managerii au decis să deschidă, în iulie 2022, al doilea magazin, chiar în Zalău Value Center, locul care a atras precum un magnet magazinele importante din municipiu. Acest lucru a implicat o investiție considerabilă, dar și o viziune de business pe termen lung. Managerul companiei, Dan Potra, a spus care este, de fapt, esența care stă la baza acestui lung și frumos traseu antreprenorial: „Noi am creat și am ridicat brandul Onyx cu multă muncă, ambiție și determinare. Desigur că lângă noi avem o echipă fantastică, formată din oameni dedicați și implicați. De asemenea, este nevoie de multă seriozitate, responsabilitate maximă și, mai presus de toate, multă pasiune. Dincolo de toate acestea, suntem atenți și rămânem în legătură constantă cu nevoile și dorințele clienților noștri.”

Desigur că un management de succes mai are la bază multe alte ingrediente importante. Unul este legat și de preocuparea constantă de a ține pasul cu evenimentele de profil și cu expozițiile tematice în care feedback-ul publicului este extrem de important. În noul magazin, deschis pe bulevardul Mihai Viteazul, zălăuanii sunt așteptați în ziua deschiderii cu șampanie, un desert rafinat și reduceri importante la toată gama de bijuterii cu diamante. Magazinul va fi deschis după următorul program: luni – vineri, între 9 – 18 și sâmbătă, între 10 – 14.

Pe lângă deschiderea noului magazin, Bijuteria Onyx vine în atenția sălăjenilor și cu nenumărate produse noi, prin care clienții pot încânta persoanele dragi cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „Îi așteptăm pe clienți cu ultimele colecții de modele de bijuterii fantezie, care combină într-un mod inspirat aurul galben, alb și roz. Am pregătit cadouri pentru orice buget, astfel încât oamenii pot oferi amintiri de neuitat adunate în bijuterii cu o frumusețe aparte”, ne spune Nadia Potra, gestionar al Bijuteriei Onyx.

De asemenea, pentru îndrăgostiții care aleg, în această perioadă, să-și ceară în căsătorie iubitele, orice set de verighete cumpărate vor veni la pachet cu gravura gratuită. Pentru aceștia, dar și pentru cei care vor să-i surprindă pe cei dragi cu ceva memorabil, la Bijuteria Onyx există o gamă extrem de variată de cadouri potrivite pentru toate vârstele, cu prețuri începând de la doar 40 de lei. Ofertele și reducerile speciale sunt valabile în toate magazinele Onyx. Legat de acest aspect, Dan Potra spune că „fidelizarea clienților noștri se realizează prin oferte și promoții corecte, atent selectate. Alegem să ieșim în evidență prin produse și servicii de calitate, motiv pentru care cei mulțumiți se întorc de fiecare dată la noi pentru cumpărături și asta este ceea ce ne motivează să mergem zi de zi mai departe”.

