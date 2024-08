Noul regulament școlar: minimum patru note pe an la fiecare disciplină

Începând cu anul școlar 2024-2025, profesorii din învățământul preuniversitar vor fi obligați să acorde cel puțin patru note pe an la fiecare materie, conform noului Regulament de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar. Documentul, aprobat prin ordin de ministru în data de 6 august și publicat în Monitorul Oficial în data de 12 august, introduce modificări față de versiunea anterioară a regulamentului, în vigoare până în prezent. Prevederea introduce o normă minimă de notare pentru profesori, stabilind că numărul de note acordate anual fiecărui elev la fiecare disciplină trebuie să fie cu cel puțin trei mai mare decât numărul orelor alocate săptămânal în planul-cadru, dar nu mai puțin de patru note pe an. De asemenea, pentru disciplinele care au alocate mai puțin de o oră pe săptămână, profesorii vor trebui să acorde cel puțin două note până la sfârșitul anului școlar. Noul regulament va intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie, odată cu debutul oficial al noului an școlar. Ministerul Educației urmărește să asigure o evaluare mai echilibrată și mai constantă a elevilor pe parcursul anului școlar, oferind un feedback regulat și relevant pentru progresul educațional al acestora.

Share Whatsapp Email