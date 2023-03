Nesimțire la maxim. A rămas fără permis, dar a continuat să șofeze

Nesimțirea nu are limite pe drumurile din Sălaj. Miercuri, 22 martie, pe drumul județean 191 C, în localitatea Meseșenii de Jos, polițiștii au depistat și oprit în trafic un bărbat de 32 de ani, din Șimleu Silvaniei, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Crasna – Zalău, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Polițiștii sălăjeni continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Și nu este singurul caz înregistrat în ultimele luni, din păcate.

Fotografie cu caracter ilustrativ