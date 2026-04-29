Nereguli grave descoperite de polițiștii din Zalău. Mai multe persoane au fost reținute

Polițiștii din Zalău au desfășurat o acțiune de amploare, cu efective mărite, pentru a preveni și combate încălcarea legii. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român Sălaj. Scopul acțiunii a fost menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea infracționalității stradale, precum și creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Cu ocazia activităților desfășurate, au fost legitimate 154 de persoane și au fost oprite pentru control 128 de autoturisme.

Totodată, au fost efectuate controale la 13 firme, în vederea verificării respectării prevederilor legale privind comercializarea produselor și desfășurarea activităților economice. În urma activităților de cercetare efectuate au fost puse în executare patru mandate de aducere, vizând persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni, iar alte zece persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări și clarificarea unor situații.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 112 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 36.200 de lei. Dintre acestea, 91 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere. În urma verificărilor efectuate împreună cu specialiștii RAR Sălaj au fost reținute șapte certificate de înmatriculare. Pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, iar restul sancțiunilor au fost aplicate pentru alte abateri constatate.