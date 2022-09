Motivația, dezbătută la Zalău de sălăjeanul Robert Chiș-Ciure, cercetător în cadrul Centrului pentru Somn și Conștiință al Universității Wisconsin

American Councils for International Education organizează la Zalău, luni, 12 septembrie, un workshop susținut de Robert Chiș-Ciure, absolvent al Colegiului Național Silvania Zalău, promoția 2009 – 2013, Doctor în filosofie la Universitatea din București, bursier „Lucian Blaga” în cadrul Consciousness Rsearch Group al Universității din Turku, Finlanda, și bursier Fulbright la Center for Sleep and Consciousness al Universității din Wisconsin-Madison.

În prezent, Robert este cercetător postdoctoral pentru International Center for Neuroscience and Ethics și colaborator al Universității din București. Tema evenimentului este motivația, un element crucial al productivității, presupusă de orice domeniu de activitate. Potrivit organizatorului, discuțiile vor viza problema motivației din perspectiva neuroștiințifică și filosofică. „Pe de-o parte, neuromodulatorul dopamină este mecanismul neural cheie al motivației la nivel psihologic. Pe de altă parte, convingerile și mentalitățile noastre ne pot determina nivelul și calitatea motivației mentale”, se arată în invitația organizatorului. Dr. Chiș-Ciure a publicat articole de filosofie și neuroștiință în reviste de specialitate, iar în spațiul public este colaborator activ pe platforma de psihologie și neuroștiință Mind Architect, pentru a disemina rezultatele cu impact practic ale cercetării sale axate pe problema conștiinței. Grupul țintă al workshop-ului este reprezentat de elevi de liceu, în special cei din anii terminali, studenți și tineri, dar și adulți. Evenimentul va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în sala de ședință, de la ora 13. Înscrierile la fac pe https://forms.office.com.

Foto: American Councisl for International Education