Mii de sălăjeni sunt așteptați la Măsurișul Oilor de la Pria

Ediția din acest an a sărbătorii pastorale Măsurișul de la Pria va avea loc duminică, 10 mai, potrivit cunoscutului interpret de muzică populară Vasile Coca, unul dintre pionii importanți în organizarea acestui eveniment. Pe parcursul zilei, pe scena de la poalele Măgurii vor urca nume cunoscute din lumea muzicii populare românești: Puiu Codreanu, Deți Iuga, Cosmin Marta și Florica Tomoiagă, Ioan Dordoi, Adrian Stanca, Ana Munteanu, Mircea Cârțișioreanu, Ana Almășana Ciontea, Vasile Coca, Alin Ienciu, Maria Dan Păucean, Nelu Ban Fântână, Ancuța Matei Olar, Ioan Marcu, Ciprian Mocan, Surorile Chiș, Marius Păcurar, Remus Bondar, Sabina Dobra, Ariana Botiș și alți artiști locali. Acompaniază orchestra Codruț din Deva. Spectacolul va fi filmat de Hora TV și prezentat de Vasile Coca.

Recomandare

Sărbătoarea este una care reunește an de an mii și mii de oameni, a ajuns un fel de tradiție la nivel local și asta ne bucură. Dar, pentru că și numele evenimentului este „Măsurișul Oilor” tare ne-am bucura ca în program să fie inclus și un moment dedicat tradiției măsurării laptelui, o prezentare a acestui obicei la fața locului, un stand cu brânzeturi, ceva care să ancoreze Măsurișul în adevărata lui origine, nu doar un spectacol de muzică populară. Mult succes!