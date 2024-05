Majoretele pregătite de Roxana Câmpean, campioane europene

Vești excelente de la Campionatul European de Majorete, competiție la care majoretele pregătite de zălăuanca Roxana Câmpean au câștigat mai multe titluri de campioane. „Cele 8 probe la echipe au confirmat atât experiența celor mari, cât și exuberanța celor mici. E ca o simfonie care îți ajunge la inimă, iar de fiecare dată când o asculți, descoperi accente noi. A fost spectacol, de la concurenți la galerie, de la coregrafii la medalii, și ne bucurăm că am fost nu o data, ci de 8 ori, printre rolurile principale”, a declarat Roxana Câmpean. Astfel, CS Alegria a obținut la Campionatul European de Majorete organizat de World Association of Majorette – Sport and Twirling – Teplice, în Cehia, următoarele rezultate:

– Locul I și titlul de campioane europene pentru Alegria senioare – majorete open pom-pom.

– Locul I și titlul de campioane europene pentru Alegria cadete – majorete tradițional cu pom-pom.

– Locul II și titlul de vicecampioane europene pentru Alegria senioare – majorete tradițional cu pom-pom.

– Locul II și titlul de vicecampioane europene pentru Alegria cadete – majorete pom-pom.

– Locul II și titlul de vicecampioane europene pentru Alegria Shiny Stars cadete – majorete Defile pom-pom.

– Locul II și titlul de vicecampioane europene pentru Alegria Pinky Stars cadete – majorete open pom-pom.

– Locul III, medalie de bronz, pentru Alegria junioare – majorete tradiționale cu pom-pom.

– Locul III, medalie de bronz, pentru Alegria junioare – majorete pom-pom.

– Premiul special din partea juriului pentru Alegria senioare pentru al 3-lea cel mai ridicat punctaj din concurs.

– Premiul special din partea organizatorilor pentru Alegria senioare.

La non-formații au punctat trei sportivi în acest an, Maia Chiba și Ștefania Popa obținând locul VI la duo cadete pom-pom, în timp ce Mara Ciurean a obținut locul III, medalie de bronz, la solo junioare pom-pom.