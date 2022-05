Mai multe străzi din Zalău au rămas fără apă

Compania de Apă Someș S.A. informează că din cauza unor lucrări programate de întreţinere la reţeaua publică de alimentare cu apă, astăzi – 24 mai, va întrerupe furnizarea apei potabile pe mai multe străzi din municipiul Zalău. Este vorba de: strada Tudor Vladimirescu – autogară; bulevardul Mihai Viteazul, bloc A23; Birou ADP – bloc A24 scara A,B, C, D; bloc A38 – scara A, B, C; bloc A40, A42, A44, ANL- garsoniere; Poșta Astralis; bloc A13, A14, A15, C20, G210 – scara A, B; Piața Astralis; bloc A22 – scara A, B, C; bloc A37 – scara A, B, C; Sala Sporturilor; Divino; strada Gara Veche – Grădinița nr. 7; casa nr. 54, 48 ,46; Staben; Aleea Tineretului bloc G105 – scara A, B, C; Kaufland și Spălătoria Kaufland, până la ora 18. Pe această cale reprezentanţii companiei anunţă clienţii să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le acopere necesităţile în perioada anunţată. Pentru a fi informaţi la timp cu privire la întreruperea serviciului de alimentare cu apă, cauzate de anumite lucrări programate, consumatorii, respectiv clienţii companiei, sunt rugaţi să transmită pe adresa de email cassa@casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a companiei pentru a fi notificaţi prin SMS în cazul întreruperilor programate de alimentare cu apă. În cazul întreruperilor cauzate de lucrările programate, clienţii din zonele afectate sunt anunţaţi cu cel puţin 24 de ore înainte.

