Loredana Pădurean, sălăjeanca premiată pentru utilizarea inovatoare a inteligenței artificiale în educație

Pe Loredana Pădurean am întâlnit-o azi la Zalău, în cadrul unei conferințe despre inteligența artificială. M-a surprins prin simplitate, prin energia pozitivă și dorința de a cunoaște și a răspândi recunoștință celor care au contribuit la educația sa, la formarea sa ca om. În pofida rezultatelor obținute în carieră, Loredana n-a uitat de Sălaj, de Șimleu Silvaniei, pentru că la origini este șimleuancă. În prezent este profesor de inovație, leadership și antreprenoriat la Northeastern University din Boston și profesor executiv la MIT Sloan, unde colaborează cu lideri și CEO ai marilor corporații globale. De câteva zile se află în Sălaj, iar la Zalău a susținut conferința intitulată „Inteligența Artificială, pro și contra în educația de azi”. Am întrebat-o dacă ar trebui să ne temem de AI (inteligența artificială). „Nu, nici vorbă, n-ar trebui să ne temem de AI, dar trebuie să învățăm s-o folosim, să ne fie de folos, să construim împreună, nu să dărâmăm”, a declarat sălăjeanca.

Repere profesionale

Excelență în AI: Premiată în aprilie 2026 cu titlul Best Teaching Professorla D’Amore-McKim School of Business pentru utilizarea inovatoare a inteligenței artificiale în predare.

Experiență Globală: Membru fondator și lider academic la Asia School of Business (Kuala Lumpur), în parteneriat cu MIT Sloan.

Recunoaștere: Distinsă în 2022 cu LifetimeAchievement / Distinguished WomanEntrepreneur Award.

Autor: A publicat volumul „The Job Is Easy, the People Are Not”și pregătește lansarea cărții „The Innovation Odyssey: Nail It, Scale It, Sail It”.

Premieră națională: Va fi primul speaker român la prestigiosul eveniment Brand Minds 2026 (16-17 septembrie), unde va urca pe scenă alături de figuri legendare precum Oprah Winfrey și Seth Godin.

Tema conferinței

Într-o eră a transformărilor tehnologice accelerate, conferința a abordat echilibrul fragil dintre beneficiile AI și riscurile automatizării în procesul educațional. Bazându-se pe o carieră construită în România, Elveția, India, Malaysia și SUA, Loredana Pădurean a explorat modul în care curiozitatea și capacitatea de reinventare – elemente care i-au marcat propriul traseu cu peste 19 profesii diferite – rămân fundamentale în fața algoritmilor.