La un pas de o posibilă tragedie. Depășire periculoasă, surprinsă din elicopter pe DN1F

Un șofer de TIR și-a asumat la volan o manevră ce putea deveni oricând o tragedie. Miercuri dimineață, un conducător de autotren a fost surprins de elicopter pe DN1F, pe sectorul dintre Sălaj și Cluj, în timp ce efectua o depășire riscantă. Acesta nu a depășit unul, ci două autovehicule, iar șoferul a fost identificat de polițiști la scurt timp.

Intenția sa de depășire l-a lăsat fără permis de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, dar și fără bani în portofel. Oamenii legii l-au sancționat cu o amendă de 1.215 lei.

Polițiștii sălăjeni atrag atenția că o astfel de manevră putea avea consecințe tragice. O clipă de neatenție sau teribilismul la volan pot costa vieți.

Acțiunile de monitorizare continuă, inclusiv din aer, deși poate mulți nu s-ar aștepta. „Respectați regulile de circulație. Nu riscați totul pentru câteva secunde câștigate!”, transmit reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.