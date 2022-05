La Editura “Caiete Silvane”, apariție editorială „Viața este Viață. Eseu fotografic” – Mirel Matyas

La Editura „Caiete Silvane”, în Colecția Arte Vizuale, a apărut albumul „Viața este Viață. Eseu fotografic” al cunoscutului profesor de matematică Mirel Matyas, de la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” (API) Zalău, un împătimit al artei fotografice.

Mirel Matyas – 10 ani de fotografie

Autorul acestui album cochetează cu fotografia începând cu anul 2012, odată cu achiziționarea primului aparat foto DSLR. Încă de la început, temele predilecte de fotografie au fost natura și peisajul, detaliile de arhitectură, fotografia documentară. Ulterior, acestor teme li s-au adăugat fotografia etnografică și fotografia wildlife. Prima expoziție de fotografie a fost realizată în anul 2014, la școala veche din localitatea Borza, județul Sălaj. Sub titlul „Borza, natură și spiritualitate” s-au regăsit fotografii din arealul satului. În perioada 2015-2016 derulează proiectul „Case vechi și rosturi bătrânești” în parteneriat cu etnologul Camelia Burghele și cu colecționara de artă populară Ligia-Alexandra Bodea, proiect având sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și finalizat cu expoziția de fotografie la Iaz și editarea unui album fotografic. Începând cu anul 2016, derulează amplul proiect fotografic „Hoinar prin Sălaj” ce-și propune să cartografieze din punct de vedere fotografic toate localitățile județului. În cadrul acestui proiect au avut loc expozițiile: „Patrimoniul Cultural Sălăjean” în anul 2016, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj; „Hoinar prin Sălaj” în anul 2016, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, filiala Zalău; „Sălaj 100” în anul 2018 – expoziție care a avut loc în Sala „Dialoguri Europene” a CCAJ Sălaj. În anul 2019, vernisează expoziția „Delta Dunării. Emoție și Culoare” în cadrul Centrului Expozițional al Colegiului Tehnic API. Este coautor al expozițiilor de fotografie „API Lumină și Culoare” (2016) – prin care holurile Colegiului Tehnic API s-au transformat în prima expoziție permanentă de artă fotografică deschisă într-o școală; „Fotografia științifică” (2016) – cu ocazia Festivalului Științei și „Anotimpuri” (2016) – ce a marcat împlinirea a 70 de ani de existență a școlii. Începând cu anul 2014, participă la renumitul concurs „Fotografia, document etnografic” și are expuse fotografii cu temă etnografică în cadrul expozițiilor colective anuale. Fotografia „După mireasă”, realizată în satul Marin cu ocazia unui eveniment de reconstituire etnografică, apare în albumul aniversar „Fotografia document etnografic 2004-2018 – 15 ani” editat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. La ediția din anul 2019 a concursului „Fotografia Document Etnografic” obține premiul al II-lea la categoria alb-negru cu fotografia „Nea Mitru fierarul” realizată la Cheud. Participă, de asemenea, la concursurile de fotografie „Oameni și Datini” – Brașov (2016, 2020) și „Ars Fotografica” – Arad (2019, 2021) având fotografii acceptate și expuse cu ocazia vernisajelor acestor concursuri. Expune fotografii etnografice cu ocazia vernisajelor taberelor de fotografie „Sălaj. Frumusețe, tradiție, poveste” (2017-2019) – organizate de Clubul „Varadinum” Oradea în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sălaj Plus” și cu sprijinul CCAJ Sălaj, la care participă și în calitate de organizator. Fotografii realizate în cadrul taberei au fost expuse în Ucraina (Ujgorod – 2019) și Ungaria (Kiskunmajsa – 2018). În anul 2019, urmează cursurile școlii de fotografie „Varadinum”, lector Adela-Lia Rusu, finalizându-le cu eseul fotografic „Viața este Viață”. Afișul expoziției colective, găzduită de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Oradea, este ilustrat cu una dintre fotografiile realizate de Mirel Matyas. Pornind de la acest concept, de a defini din punct de vedere fotografic viața, dezvoltă ideea și realizează expoziția „Viața este Viață. Eseu fotografic” pe care o vernisează la Casa Corpului Didactic Sălaj în luna ianuarie a acestui an. Expoziția cu același nume „Viața este Viață. Eseu fotografic”, ce conține 35 de fotografii – definiții ale vieții, a fost vernisată 23 martie 2022 în foaierul Casei Municipale de Cultură Zalău, evenimentul fiind susținut CCAJ Sălaj.

Mirel Matyas – un artist fotograf

„Ce este viața? O poveste filozofică, reală, pe care trebuie să o trăim la intensitatea la care să ne facă să simțim un cumul de sentimente și senzații menite să ne întregească sufletul și menirea pe acest pământ! Totul în jurul nostru are un înțeles şi un rost, din fiecare lucru mărunt învățăm și ne dezvoltăm cunoașterea pe care încercăm să o transmitem mai departe. Această colecție de povești vizuale reduse la esență sunt ca niște sfaturi, care îmbină sobrietatea și exactitatea matematicii cu filozofia și arta de a da înțeles vieții, așa cum este și Mirel Matyas, un artist fotograf, filozof și exact, un eseist care exploatează cu succes compoziția, cromatica, definiția și mesajul în propria viziune pentru a întregi povestea vieții!”, a precizat Adela Lia Rusu – artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică cu titlul de Excelență în Rang de Platină, vicepreședinte Varadinum Foto Club Oradea și lector Varadinum Photo School.