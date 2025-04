Jandarmeria Sălaj, într-o nouă misiune nobilă

Jandarmeria Română aniversează 175 de ani, un moment de o importanță majoră pentru instituție și pentru cei care poartă uniforma acestei arme. Azi, În Sălaj, Inspectoratul Județean de Jandarmi a marcat această sărbătoare printr-o nouă misiune nobilă și nu exagerez când spun acest lucru.

Am avut plăcerea să fiu martor la o astfel de misiune umană, de ajutorare a unor oameni aflați cu adevărat în suferință. Misiunea a ajuns la a treia ediție. Pregătirile au început cu săptămâni în urmă. În mod voluntar, jandarmii au pus mână de la mână și au comandat 175 de porții cu mâncare, pachete consistente, toate fiind pregătite și ambalate într-o unitate autorizată sanitar-veterinar. Azi dimineață, în jurul orei 7,30, pachetele au fost încărcate în mașinile jandarmilor. Startul misiunii a fost dat, dar nu înainte de o rugăciune rostită de părintele Adrian Crăciunaș, preot paroh în localitatea sălăjeană Fetindia, omul care este an de an alături de jandarmi în această frumoasă misiune. Și nu este singurul preot implicat în această poveste de sprijin. Mașinile au ieșit pe poarta Jandarmeriei Sălaj și s-au îndreptat spre cei aflați în nevoie, spre vârstnici bolnavi și neajutorați, spre copii din familii cu nevoi, dar și la oameni bolnavi din localitățile Aghireș, Fetindia, Meseșenii de Jos și Meseșenii de Sus.

Pentru oameni necăjiți

La acțiune a participat și primarul comunei Meseșenii de Jos, Sandu Gheorghe Prodan, un om fain, echilibrat, dornic să construiască în comunitatea pe care o păstorește. Faini au fost și jandarmii care au transportat și împărțit aceste pachete cu alimente. Știu sigur că sunt oameni dedicați profesiei, bine pregătiți, iar unii au povești cu adevărat impresionante. O astfel de poveste am să v-o prezint în zilele următoare. Primele opriri le-am făcut la oameni sărmani din Aghireș. Am ajuns și la căsuța de lângă părul cel înflorit. Proprietara căsuței din deal este o femeie bătrână, bolnavă și singură. Jandarmii i-au dus pachetul, i-au strâns mâna. Femeii i-au dat lacrimile, le-a mulțumit. Duce o viață simplă, extrem de modestă, dar nu are nevoie de ajutor. Primarul a încercat de mai multe ori să îi ofere sprijin legal. Nu, femeia spune că e fericită cu ce are și nu vrea decât să-și ducă traiul așa cum știe și poate. Oamenii s-au retras în liniște și au pornit spre alte destinații. La ieșire din Aghireș, undeva în dreapta, se află o căsuță acoperită cu paie. Aici locuiește Gheorghe. Are peste 70 de ani, o viață a fost cioban. S-a născut într-o familie numeroasă. 12 copii și doi adulți au trăit în căsuța cu o singură încăpere ce și astăzi stă în picioare. A rămas de la bunicii lui Gheorghe. Bătrânul e foarte bolnav, îl supără tare câinii vecinilor, se teme de animalele despre care spune că l-au mușcat. Primarul i-a promis că va lua măsuri, nu este normal ca niște câini, unii de pază, să se plimbe în voie pe mijlocul drumului. Jandarmii i-au oferit și lui Gheorghe un pachet cu mâncare. Omul a mulțumit, s-a bucurat. Oamenii legii l-au vizitat și anul trecut. Și atunci i-au dăruit un strop de bucurie, de alinare în pragul sfintelor sărbători. Misiunea a continuat la alți bătrâni uitați, loviți de boală, de uitare sau de necazuri. Uși ce par înțepenite s-au deschis și au lăsat să intre bunătatea jandarmilor sălăjeni cu o altfel de misiune. Sunt aceeași oameni pe care jandarmii i-au vizitat și anul trecut. N-am să-i mai trec în revistă, pentru că deja am făcut-o. De data asta am vrut să mă refer strict la campania Jandarmeriei Sălaj. Vreau să-i felicit pe jandarmi. Merită din plin!