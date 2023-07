Încă o ediție a catalogului Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”

A apărut catalogul celei de-a XI-a ediție a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”. Noua ediție surprinde activitatea artiștilor care au fost prezenți în 2022 la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou. Catalogul care a apărut la editura „Caiete Silvane” va fi prezentat în data de 25 iulie, cu ocazia vernisajul ediției din acest an a Simpozionului.

Anul trecut, în cadrul unui eveniment internațional organizat de Grădina Botanică din Tallinn, o selecție de lucrări din colecția de artă contemporană a Centrului de Cercetări Biologice din Jibou a fost prezentată publicului estonian. În acest an, 11 tablouri au fost expuse, în luna aprilie, în cadrul Galeriei „Allee” din capitala estoniană. Lucrările realizate an de an la Jibou, în tabăra de creație din cadrul Simpozionului, sunt admirate și apreciate atât de amatori cât și de cunoscătorii și iubitorii de artă.

Timp de zece ediții, la acest simpozion au participat zeci de artiști cunoscuți din țară dar și din afară (Polonia, Ungaria, SUA și Canada). Până acum aceștia au realizat peste o sută cincizeci de lucrări de pictură, grafică, fotografie și sculptură. Lucrările au fost reunite în colecțiile de artă contemporană ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Centrului de Cercetări Biologice din Jibou.

Ca de fiecare dată, activitățile din cadrul Simpozionului Internațional de la Jibou au avut ca invitați personalități cunoscute din lumea culturii și artei, aceștia prezentând în grădină teme de larg interes din domeniile: patrimoniul cultural, fotografie, cultură populară și poezie. Au prezentat comunicări următoarele personalități: Livia Drăgoi – critic și istoric de artă, Florin Gherasim – antropolog și muzeograf, Mirel Matyas – profesor .

Organizatorii Simpozionului ne promit că vor continua să ne surprindă cu noutăți și în cadrul edițiilor următoare. De la un an la altul Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou devine tot mai atractivă pentru oamenii de cultură, pictori, fotografi, sculptori și numeroși cercetători științifici din țară și din străinătate. Și da, cu fiecare anotimp ce trece, Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou se transformă și continuă să ne surprindă prin diversitatea peisajelor, plantelor și animalelor.