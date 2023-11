În Sălaj se testează puțini șoferi cu aparatele drug test

Sălajul se numără printre județele cu cele mai puține aparate drug test, două, la fel ca alte 15 județe din țară. Cu toate astea, numărul testărilor făcute în trafic au crescut în 2023 față de anul trecut. La nivel de județ, polițiștii se bazează pe cele două aparate pentru a verifica dacă șoferii aflați la volan au consumat sau nu droguri înainte de a se urca la volan. Unul dintre județele cu cele mai multe aparate este Bihorul, care are 13 aparate. În acest an, la nivel de județ au fost testați 184 de șoferi, în timp ce în Maramureș, județ care deține trei aparate drug test, până la această oră au fost testați 489 de șoferi. Desigur că în Bihor, care se numără printre județele cu cele mai multe aparate drug test în dotare, au fost testați 765 de șoferi în acest an. Potrivit declarațiilor făcute la ultimele două conferințe de presă din cadrul IPJ Sălaj de Marius Anton Stupar – comisar șef de poliție, „în Sălaj sunt așteptate noi aparate drug test, iar începând de anul viitor se așteaptă ca numărul verificărilor șoferilor în trafic cu privire la eventualul consum de substanțe interzise să crească substanțial”.

