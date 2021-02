Fostul șef al IPJ Sălaj – Marius Mihăilă, numit director de cabinet al ministrului afacerilor interne

Marius Florin Mihăilă, fost inspector șef al IPJ Sălaj, este noul director de cabinet al ministrului Lucian Bode. Marius Mihăilă a fost, înainte de numirea la comanda Poliției sălăjene (unde a stat din 24 decembrie 2019 până în 27 mai 2020), președintele Comisiei de Etică de la Academia de Poliție. Potrivit jurnaliștilor de investigații de la Pressone.ro, el ar fi unul dintre “principalii responsabili de blocarea curățeniei în privința doctoratelor plagiate, dar și de închiderea școlilor doctorale ale instituției în octombrie 2020.” Scandalurile în care a fost implicat Marius Florin Mihăilă în ultimii ani în Academia de Poliție sau la IJP Sălaj nu au afectat drumul acestuia către cel mai înalt for al Poliției. Portalul Pressone relatează, totodată, că prin această poziție, Mihăilă va avea acces la toate documentele care îi vor fi adresate ministrului, inclusiv la informările venite de la serviciile secrete sau de la alte structuri ale statului: parchete, Agenția Națională de Integritate, Direcția Generală Anticorupție etc. În plus, nu ar fi vorba doar despre informările primite de la serviciul secret al Ministerului de Interne, denumit „Doi și un sfert„, ci despre toate informările primite de la toate celelalte serviciile secrete, explică aceeași sursă. Tocmai pentru că va lucra cu documentele clasificate destinate ministrului, comisarul șef de poliție Marius Mihăilă va trebui să obțină certificat ORNISS – cel care oferă acces la informații secrete. Jurnaliștii pressone spun că Mihăilă ar trebui să fie verificat printr-o procedura specială pentru a primi certificatul ORNISS cu cel mai înalt grad de acces la informații clasificate – SSID (secret de stat de importanță deosebită). Prin noua funcție deținută, Mihăilă va avea în subordinea sa toți consilierii ministrului. În ordinul de instalare în funcție, semnat în 9 februarie de ministrul Lucian Bode, se precizează că Mihăilă a fost mutat de la Academia de Poliție în conducerea MAI unde a fost numit „direct” în funcția de director de cabinet, funcție prevăzută cu gradul profesional de chestor șef de poliție, echivalent cu cel de general cu două stele din armată.

Sursa datelor: Pressone.ro Foto © Magazin Sălăjean