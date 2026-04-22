Experiența reală a bibliotecarilor, deschisă publicului sălăjean

Cei ce trec pragul bibliotecilor îi întâlnesc pe oamenii care se preocupă nu doar cărți, ci și experiența pe care pasionații de lectură o trăiesc printre rafturile pline de volume. Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj organizează în această perioadă, cu ocazia celebrării Zilei Bibliotecarului, o serie de evenimente gândite special pentru cititori.

În perioada 20-24 aprilie, Biblioteca Județeană își deschide larg porțile pentru public, invitând cititorii de toate vârstele să descopere universul din culisele profesiei de bibliotecar. De la vizite ghidate în toate secțiile și compartimentele, la ateliere tematice, activități interactive și surprize pregătite pentru vizitatori, toate vor transforma acest prilej într-o experiență culturală completă.

„De multe ori, bibliotecarul este perceput ca un gardian tăcut al cărților. În realitate, noi suntem arhitecți de comunități, facilitatori de vise și exploratori ai cunoașterii. Săptămâna aceasta vă deschidem larg nu doar ușile, ci și sufletul instituției noastre. Vrem să vedeți pasiunea, tehnologia și munca migăloasă din spatele fiecărei pagini. Vă așteptăm să descoperiți că biblioteca este, înainte de toate, cu și despre oameni”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Săptămâna dedicată Zilei Bibliotecarului oferă publicului ocazia de a vedea ce presupune munca din spatele rafturilor, de la pregătirea colecțiilor și organizarea informației, până la orientarea cititorilor, activitățile educaționale și rolul bibliotecarilor în facilitarea accesului la cultură și cunoaștere.

În data de 23 aprilie, chiar de Ziua Bibliotecarului, copiii sunt invitați pe platoul din fața Secției Tineri & Adulți, unde, de la ora 14, vor avea loc ateliere creative și activități dedicate celor mai tineri cititori. Evenimentul este gândit pentru a stimula imaginația, curiozitatea și bucuria de a descoperi biblioteca într-un mod prietenos și ludic. Accesul la toate activitățile este gratuit.