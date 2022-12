Excelența în educație, premiată de Multicom

Zeci de elevi de elevi din Zalău, care au obținut cele mai bune rezultate la învățătură și la concursuri școlare au fost premiați.

Activitatea de premiere a avut loc la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sălaj și a fost organizată de instituția precizată în parteneriat cu Asociația Colegiul Național „Silvania”.

Sponsorul principal a fost compania Multicom, grație lui Gavril Iepure, care a oferit fiecărui elev un premiu de 1.000 de lei.

Este vorba de 29 de elevi cu rezultate remarcabile: Roberta Alisa Andreica – clasa a XII-a G de la Colegiul Național „Silvania” (CNS) Zalău, Sara Ardelean – clasa a VIII-a A de la Școala Gimnazială „Porolissum”, Darius Ramon Bejan – clasa a X-a C de la CNS Zalău, Giulia Bican – clasa a VII-a A de la Colegiul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Alexandra Budai – clasa a XII-a A de la CNS Zalău, Raul Călugăru – clasa a XII-a A de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Luca Cristian Corneliu Cherecheș – clasa a XII-a F dela CNS Zalău, Maria Colcer Claudia – clasa a IX-a A de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Miriam Costan – clasa a V-a A de la Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, Ioana Lăcrimioara Cristea – clasa a XI-a C de la CNS Zalău, Alexandru Dolha – clasa a IX-a D de la CNS Zalău, Cristina Giulia Franko – clasa a VI-a A de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Antonia Găzdag – clasa a VIII-a D de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Sebastian Ghiulai – clasa a IX-a E de la CNS Zalău, Andrei Han – clasa a XII-a F de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, Nadia Han – clasa a X-a F CNS Zalău, Alessandra Igna – clasa a VII-a CNS Zalău, Anne Ilieșiu – clasa a XI-a C de la CNS Zalău, Nora Khaled – clasa a VII-a D de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Maria Moldovan – clasa a IX-a C de la CNS Zalău, Rebeca Amalia Mureșan – clasa a VIII-a C de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, Alexia Oros – clasa a VI-a A de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, Cristian Porumb – clasa a XII-a A de la CNS Zalău, Anamaria Rad – clasa a XI-a F CNS Zalău, Patricia Roșca – clasa a VII-a A de la Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Răzvan Szabo – clasa a XI-a D de la CNS Zalău, Bogdan Antony Șerban – clasa a VIII-a C de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, Sara Szilagyi – clasa a XII-a H de la CNS Zalău și Antonio Tărău – clasa a IX-a A de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

Premiile oferite de compania Multicom au fost înmânate elevilor de Vasile Bulgărean – inspector școlar general și Faluveghi Ervin Zoltan – inspector școlar general adjunct.