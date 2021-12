Elevi premiați de compania Multicom

Zece elevi sălăjeni au fost premiați astăzi la Inspectoratul Școlar Sălaj, într-un cadru festiv, de conducerea companiei Multicom. Fiecare elev a primit suma de 1.000 de lei, bani ce reprezintă o modalitate de a răsplăti valorile din rândul elevilor.

Cei zece elevi au fost premiați de către directorul companiei Multicom, Gavril Iepure, în cadrul unui eveniment organizat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. „Astăzi, iată, încercăm să ne îndreptăm privirea către zona de excelență, iar asta cu ajutorul unor oameni de bine. Sunt momente când premiem excelența pe anumite direcții. Azi am invitat elevi care s-au remarcat într-un întreg și nu doar într-o direcție. Acești elevi fac eforturi deosebite și sunt în top, iar noi le mulțumim și a sosit la noi sprijin din partea companiei Multicom. Este un sprijin care se îndreaptă acolo unde este cea mai mare nevoie și noi credem că va avea un efect extraordinar. Sunt zece elevi selectați după criterii stabilite împreună cu reprezentanții companiei căreia îi mulțumim”, a declarat inspectorul școlar general, profesorul Vasile Bulgărean.

Multă muncă și perseverență

Prezent la eveniment, directorul companiei Multicom, Gavril Iepure, le-a înmânat elevilor premiile în bani și le-a mulțumit pentru rezultatele obținute. „Ce poate fi mai frumos ca în săptămâna Crăciunului să putem dărui? Nu știu foarte multe despre voi, dragi elevi, nu știu dacă sunteți numai de nouă sau de zece, nu știu dacă veniți de la un liceu de top sau de la unul mai puțin performant. Ce știu este că voi ați fost selectați ca fiind elevi silitori, elevi buni și pentru noi, cel mai important este că promiteți pentru viitor. Societatea Multicom are ca misiune și de a ajuta oamenii să trăiască mai bine și mai confortabil. În acest context, societatea noastră a realizat sponsorizări în mai multe domenii de activitate. În 2021, compania Multicom a sponsorizat activitatea sportivă cu 7.000 de lei, activitatea medicală cu 21.000 de lei, educația cu 12.000 de lei și multiple cazuri sociale cu 90.000 de lei. Totalul sponsorizărilor din acest an este de 130.000 de lei. Acum am deosebita plăcere de a sponsoriza cei zece elevi care sunt de față, fiecare primind suma de 1.000 de lei. Îi felicit și le doresc spor la învățătură, să-și îndeplinească idealurile, puneți-vă obiective cât mai sus și țintiți acolo, cât mai sus. Pentru a reuși este nevoie de multă muncă și dăruire”, a declarat directorul companiei Multicom, Gavril Iepure.