Depistați cu alcoolul „la bord”, mai mulți șoferi sălăjeni s-au ales cu dosare penale

Poliţiştii sălăjeni au continuat şi la sfârşitul săptămânii trecute activităţile de supraveghere a traficului rutier, context în care au constatat mai multe infracţiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice – una dintre cele mai grave infracțiuni la regimul circulației rutiere. Cinci dosare penale au fost întocmite şi nouă sancţiuni contravenţionale au fost aplicate. Primul dosar penal a fost întocmit de poliţiştii de la Biroul Rutier. Un bărbat de 48 de ani, din comuna Meseșenii de Sus, a fost oprit în trafic, sâmbătă dimineața, pe strada 22 Decembrie 1989 din Zalău. Testarea cu alcooltestul a evidenţiat o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Seara, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Nușfalău au depistat în Halmășd un bărbat de 55 de ani care conducea autoturismul având o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. A mai fost depistat, tot sâmbătă seara, un bărbat de 45 de ani, după ce a fost oprit în trafic de poliţiştii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău, în timp ce conducea autoturismul, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice (0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat). În noaptea de sâmbătă spre duminică, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Sânmihaiu Almașului au constatat și un eveniment rutier ce a avut loc tot pe fondul consumului de alcool înainte de urcarea la volan, eveniment în care a fost implicat un bărbat de 37 de ani, din Zalău. Șoferul conducea autoturismul pe Drumul Comunal 70, prin localitatea Sângiorgiu de Meseș, iar la ieșirea din localitate, din cauza neatenției și vitezei, a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un lan de porumb. Testarea cu alcooltestul a evidențiat o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ultimul dosar penal pe acest segment a fost întocmit de poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Șărmăşag în seara zilei de duminică. Un bărbat din comuna Măerişte a fost depistat în timp ce conducea autoturismul prin localitatea Giurtelecu Şimleului. A fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv, respectiv 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile, poliţiştii au întocmit dosare penale pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar la finalizarea cercetărilor acestea vor fi înaintate la unităţile de parchet competente, cu propuneri legale.Tot la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au aplicat şi nouă sancţiuni contravenţionale pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. De asemenea, au fost reţinute 14 permise de conducere.

