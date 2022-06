De Ziua Drapelului, un militar sălăjean a arborat tricolorul României la o altitudine de peste 2.200 de metri

Ziua Drapelului este marcată astăzi de Florin Dârjan, subofițer în cadrul Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania” Șimleu Silvaniei, prin arborarea tricolorului României pe vârful Ineu, la altitudinea de 2.279 metri, în munții Rodnei.

Urcarea a început ieri. „Suntem un grup de militari, jandarmi, silvicultori, salvamontiști, toți suntem aici. Am început să urcăm ieri și ne-au petrecut noaptea în cort, în zona lacului. Am reluat urcarea în dimineața acestei zile și nu ne-am oprit până în vârf unde am arborat tricolorul României”, ne-a declarat Florin Dârjan. Militarul este cunoscut pentru nenumăratele misiuni de punere în valoare a tricolorului României pe care l-a urcat și arborat pe diferite vârfuri muntoase din țară și străinătate.„Este o acțiune devenită tradiție, această misiune începând în anul 2014. Scopul acțiunii este de promovare a simbolurilor naționale, de promovare a drumețiilor și a zonelor montane din țara noastră”, este o parte dintr-un mesaj al militarului Florin Dârjan.

Foto: Florin Dârjan