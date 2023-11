Criminalul poneiului de la mănăstirea Strâmba este liber

Vă reamintim că în noaptea de 28 septembrie un bărbat de 33 de ani, din localitatea Păduriș a ucis cu bestialitate unul din cei doi ponei de la mănăstirea Strâmba. Așa după cum ne-a declarat la acea dată starețul mănăstirii – Preacuviosul Părinte Arhimandrit Grighentie Oţelea, poneiul a scăpat de la mănăstire și a ajuns pe proprietatea celui care l-a ucis cu un topor. Ucigașul nu a fost reținut de polițiști, nici nu a fost amendat, ținând cont de faptul că amenda se poate da doar în cazul unei contravenții. În acest moment ancheta nu s-a finalizat, continuă cercetările în acest caz, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou. Potrivit datelor oferite de IPJ Sălaj, bărbatul în cauză nu are alte antecedente penale, pe numele său a fost întocmit imediat după incident un dosar de cercetare penală, sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenţie, fără drept.

