Copil de un an, folosit la cerșit pe străzile Zalăului

O zălăuancă este cercetată penal pentru că s-a folosit de un copil cu vârsta de un an pentru a cerși. Marți, 25 aprilie, pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalău, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat o tânără de 19 ani, din oraș, în timp ce apela în mod repetat la mila cetățenilor pentru a cere ajutor material sau pentru a obține foloase patrimoniale, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor cu vârsta de un an. Față de aceasta, polițiștii sălăjeni au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea unui minor în scop de cerșetorie.

