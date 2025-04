Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 243 din luna aprilie a acestui an, poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, variata tipărită a revistei va fi distribuită începând de vineri, 11 aprilie 2025. Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Ana Blandiana, Poem pentru „Caiete Silvane”: Mărțișor,

1 ■ Carmen Ardelean, Fenomenul Ana Blandiana,

2 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Zilele revistei „Caiete Silvane” – ediția a XVII-a, 2025,

4 ■ Viorel Mureșan, „Tăcerea e limba cu cele mai multe vibrații”,

7 ■ Imelda Chința, Poemele – vitralii în ramă clasicizată,

9 ■ Volum aniversar dedicat revistei de cultură „Caiete Silvane”,

9 ■ Elena Abrudan, Orizontul sacru,

10 ■ Menuț Maximinian, Floriile / Duminica Stâlpărilor în mentalitatea populară,

11 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, În căutarea fericirii și a sinelui,

14 ■ Marcel Lucaciu, Sub asediul timpului,

16 ■ A apărut numărul al doilea din publicația științifică „Studia Caiete Silvane”,

17 ■ Cătălina Hașotti, Porți transparente,

18 ■ Leon-Iosif Grapini, Priveghi,

19 ■ Alexandru Jurcan, Conversație cu mama moartă,

21 ■ Alice Valeria Micu, Delictul de recunoștință (II),

22 ■ Apariție editorială: „Poeme pentru «Caiete Silvane» 2”,

23 ■ Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul,

24 ■ Marin Pop, Preotul-martir Ilie Borz sub lupa Securității,

26 ■ Dănuț Pop, Între „libertatea conștiinței” și regimul comunist ateu. Câteva aspecte privind cultele neoprotestante din Sălaj,

31 ■ In memoriam Radu Țuculescu,

35 ■ László László, Viața și domnia lui Matia Corvin,

36 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului. Submarine Silence – Atonement of A Former Sailor Turned Painter,

41 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

42 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei. The Six Triple Eight (2024),

43 ■ Poeme pentru „Caiete Silvane”: Elena Ilash, Ștefan Melancu și Valentin Talpalaru, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

44 ■ Versuri de Luminița Giurgiu,

45 ■ Poeme de Codruța Vancea,

46 ■ Versuri de Florica Pop,

47 ■ Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de aprilie, 48 ■ Omagiații lunii aprilie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj),

51 ■ Arca poeziei, Nis Petersen, Cotoiul fără coadă, în românește de Tașcu Gheorghiu, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a ■ Copertele I și IV sunt ilustrate cu imagini de la Zilele revistei „Caiete Silvane”, din martie 2025.