Campanie de ecologizare pe Meseș

Ziua Curățeniei Naționale va fi marcată și la Zalău de echipa Let’s Do It, Sălaj, echipă coordonată de Corina Țurcaș, sălăjeanca implicată în organizarea și coordonarea a sute de misiuni umanitare. Acțiunea va începe în dimineața zilei de sâmbătă, 16 septembrie, și va avea loc în zona pădurii Meseș, în apropiere de municipiul Zalău. Voluntarii sunt așteptați să se înscrie în program. Mulți sălăjeni au răspuns deja apelului făcut de Corina Țurcaș. Sălăjeanca a precizat că Meseșul este un simbol pentru zălăuani, un loc cu care ne lăudăm, dar care, uneori, devine depozit de gunoi, victima nesimțirii celor care nu înțeleg că deșeurile trebuie aruncate acolo unde le este locul și nu în pădure. Asemenea activități au și un rol educațional mai ales dacă printre voluntari sunt și mulți copii. Informații suplimentare puteți găsi pe grupul de Facebook Let’s Do It, Sălaj.

Fotografie cu caracter ilustrativ