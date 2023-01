Beat și fără permis, prins în trafic la volanul unei mașini neînmatriculate

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din localitatea Sântă Măria, comuna Sânmihaiu Almașului, s-a ales cu dosar penal, după ce, în cursul acestei săptămâni a condus o mașină deși nu poseda permis pentru nicio categorie de autovehicule. În plus, mașina avea numere false de înmatriculare, nu era înmatriculată, iar șoferul era beat. Testarea cu alcooltestul a evidențiat o concentrație alcoolică de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. „Polițiștii Secției nr.2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

foto cu caracter informativ