Beat la volan, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din comuna Someș-Odorhei s-a ales cu dosar de cercetare penală după ce, la finalul săptămânii trecute, a șofat sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul conducea pe drumul din localitate și fără să țină cont de semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor și-a continuat drumul liniștit până acasă. Polițiștii l-au urmărit, iar când a oprit mașina la domiciliu și i-au cerut să se legitimeze, acesta a refuzat, mai apoi fiind dus la secția de poliție. În cele din urmă a fost testat cu aparatul etilotest și s-a constatat că avea o concentrație alcoolică de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele lui, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

foto cu caracter informativ