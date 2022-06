Beat la volan, a încercat să mituiască polițiștii

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din comuna Plopiș s-a ales cu dosar penal din partea polițiștilor, după ce, aflat sub influența alcoolului, a condus mașina pe un drum din județ și a încercat să dea mită oamenilor legii pentru a trece cu vederea faptul că este băut. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în cursul acestei săptămâni, mai exact marți – 7 iunie, jurul orei 5, polițiștii au oprit în trafic, pe Drumul Județean 110E, în localitatea Făgetu, un autoturism, la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 42 de ani din comuna Plopiș. Bărbatul emana halenă alcoolică, astfel că a fost condus de polițiști la sediul secției pentru a fi testat cu aparatul alcooltest. Pe traseu, acesta a încercat să se „înțeleagă” cu oamenii legii pentru a nu fi testat și văzând că nu reușește, acesta a aruncat în autospecială două bancnote a câte 200 de lei fiecare. La sediul secției, bărbatul a fost testat, iar rezultatul a fost 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform procedurilor în vigoare, acesta a fost condus la cea mai apropiată unitate medicală unde i-a fost prelevată o mostră biologică de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe durata procedurii de prelevare mostre biologice, bărbatul a încercat din nou să le ofere polițiștilor, în prezența unui cadru medical, trei bancnote a câte 200 de lei fiecare pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu. „Polițiștii au refuzat mita, au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și au sesizat fapta la Direcția Generale Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție Sălaj. Astfel, polițiștii DGA, sub coordonarea procurorului de caz desfășoară activități pentru administrarea probatoriului și luarea măsurilor legale”, au precizat reprezentanții IPJ Sălaj.

foto cu caracter informativ