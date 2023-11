Bătrân de 71 de ani, acuzat că și-a amenințat iubita și a condus drogat

Problemele de comportament nu țin cont de vârstă, iar cel mai bun exemplu este un bărbat din Dobrin, în vârstă de 71 de ani, bătrânul fiind acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise. Și asta nu e tot. Bărbatul este acuzat și că și-ar fi amenințat iubita cu bătaia. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat. Zilele trecute, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 39 de ani, din comuna Dobrin, cu privire la faptul că, în data de 19 noiembrie, concubinul acesteia, un bărbat de 71 de ani, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții în contradictoriu, ar fi amenințat-o cu bătaia. Față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar în cauză a început o anchetă penală, sub aspectul comiterii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. În aceeași zi, polițiștii l-au depistat în trafic pe bărbatul de 71 de ani, în timp ce conducea un autoturism, iar aparatul polițiștilor a indicat că se afla sub influența substanțelor interzise. Potrivit polițiștilor, această testare nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

