Bathory Fest Șimleu Silvaniei, spectacol, istorie și educație

Bazat pe istoria castelului și a fortăreței lui Báthory din orașul Șimleu Silvaniei, „Báthory Fest 2022” a adus în fața publicului demonstrații de luptă cu cai, parada costumelor, teatru stradal, expoziție de artefacte medievale, proiecții de filme TIFF, dar și concerte, iar trupa Iris a fost cap de afiș pentru o seară de muzică incendiară.

Festivalul a fost mult mai diversificat în acest an, momentele aduse în fața publicului de formațiile de reconstituire istorică au fost unele impresionante, iar manifestarea a reușit să pună Șimleu Silvaniei pe harta localităților din România unde au loc festivaluri internaționale organizate nu doar pentru a distra, ci și pentru a educa. De această dată, la Șimleu Silvaniei a fost prezent și prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca. Daniel David a susținut prelegerea intitulată „Școală pentru viitor. Perspective privind dezvoltarea parteneriatelor școală-comunitate”. „Observ cu bucurie că acest festival medieval de reconstituire istorică este, de la an la an, mai plin de viață, mai spectaculos, cu parteneriate multidisciplinare și de top ce asigură publicului de toate vârstele o ofertă culturală și educativă bogată. Țin să îi felicit pe organizatori pentru toate eforturile depuse pentru a păstra și promova zestrea istorică a Șimleului și, implicit, a Țării Silvaniei. De asemenea, îi mulțumesc domnului Daniel David, rector al Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca, pentru că ne-a onorat cu prezența și pentru interesanta prelegere susținută, precum și domnului Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF, pentru implicarea în desfășurarea acestui eveniment”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, în cadrul celei de-a șaptea ediții a festivalului.

Festival unic în România

Báthory Fest este singurul festival medieval de reconstituire istorică din județul Sălaj, inițiat în urmă cu 6 ani, de către Primăria orașului Șimleu Silvaniei, cu sprijinul Ministerului Apărării din Polonia, a diverselor asociații de reconstituire istorică, fundații și a altor entități publice sau private. În acest an, festivalul a cuprins expoziții, reconstituiri ale luptelor, conferințe științifice, proiecții de filme, activități pentru copii și adulți, concerte, vernisaje de pictură, teatru, întâlniri și schimburi reciproce de idei cu reprezentanții orașelor înfrățite, toate presărate cu multe alte surprize. Ștefan Báthory s-a născut în castelul familiei din cetatea fortificată situată în Șimleu Silvaniei la 27 septembrie 1533. A fost botezat în biserica romano-catolică, construită cu un an mai devreme ce către părinții săi. A studiat la Universitatea din Padova și a ajuns Principe al Transilvaniei în 1571. În anul 1576 Ștefan Báthory devine rege al Poloniei și al Marelui Ducat al Lituaniei prin căsătoria sa cu Anna Jagiello. A murit la vârsta de 53 de ani, în 1586, fiind unul dintre cei mai reprezentativi conducători ai Poloniei.