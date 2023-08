Bărbat din Ileanda, depistat băut la volan

Aproape zilnic sunt depistați sălăjeni care conduc chiar dacă se află sub influența băuturilor alcoolice. Zilele trecute, pe drumul național 1 C, în Ileanda, polițiștii au depistat în trafic un localnic de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având o concentrație alcoolică de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate probe biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului.

