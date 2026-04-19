Autoturism din Sălaj, implicat într-un accident în județul vecin

Un accident rutier minor, în care a fost implicat și un autoturism înmatriculat în Sălaj, a avut loc sâmbătă după-amiază în Satu Mare.

Incidentul s-a produs într-un sens giratoriu, la intersecția a două bulevarde din municipiu, după cum notează presasm.ro.

În coliziune au fost implicate două autoturisme, unul înmatriculat în județul Sălaj și celălalt în Satu Mare.

Potrivit informațiilor publicate de sursa citată, incidentul ar fi fost provocat de o interpretare diferită a regulilor de circulație specifice sensului giratoriu, o situație des întâlnită în astfel de puncte aglomerate.

Din fericire, impactul a fost unul minor, soldat doar cu pagube materiale și fără victime.